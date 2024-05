Assalto neroverde allo scudetto. Di mezzo c’è la Roma

"Una partita storica per tutta la famiglia Sassuolo e per noi, che abbiamo cominciato questi percorso a luglio, in ritiro, affrontandolo nel modo giusto". Non ama le iperboli, Emiliano Bigica, ma questa volta è obbligato a utilizzarle. Perché stasera il tecnico barese guida la Primavera del Sassuolo all’assalto allo scudetto: di fronte c’è la Roma ("avversario super") che il Sassuolo ha già incrociato tre volte quest’anno tra Coppa Italia a campionato (una vittoria per parte in regoular season, 3-2 per la Roma in Coppa) rendendogli 11 punti alla fine della stagione regolare. "E’ uno scontro diretto, tuttavia, e può succedere di tutto", dice Bigica, che lucida l’artiglieria e numeri da primato – quattro gol fatti, uno subito, due vittorie su due – che hanno schiuso ai suoi le porte della storia.

In campo stasera alle 20,30 al Viola Park di Bagno a Ripoli, presso lo Stadio ‘Curva Fiesole’: diretta televisiva su Sportitalia.