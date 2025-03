"Assistenza, un modello che fa scuola"

In Giappone il problema della popolazione anziana che vive da sola è sempre più un’emergenza da fronteggiare, attraverso iniziative che si possono apprendere anche a…Vignola e più in generale in tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli, dove da tempo si sta "spingendo" su una rete di assistenza domiciliare. Il "modello Unione Terre di Castelli" ha fatto sì che proprio in questi giorni, direttamente dal Giappone, sono giunte due studiose per approfondire il sistema socio-sanitario di assistenza alla popolazione anziana messo a punto a livello locale.

A darne notizia è stato lo stesso Comune di Vignola, che in un post sul suo canale Facebook ufficiale ha scritto ieri: "Le prof.sse Risa Kuzunishi dell’Università Otemon Gakuin e Naoko Horie dell’Università Kio, in mattinata, sono state accolte, presso la sala riunioni dell’ospedale di Vignola, dal presidente dell’Unione Iacopo Lagazzi e dalla direttrice del distretto Ausl di Vignola Federica Casoni, insieme alla sindaca di Vignola Emilia Muratori, che ha la delega alla Sanità, e ai sindaci di Spilamberto Massimo Glielmi e di Castelvetro Federico Poppi, e alla direttrice di Asp Terre di Castelli Paola Covili. Le due universitarie stanno conducendo una ricerca sul welfare per gli anziani. I crescenti casi di morte in solitudine degli anziani in Giappone hanno indotto i ricercatori a studiare i modelli dei servizi socio-sanitari degli altri Paesi, con lo scopo di confrontare soluzioni che consentano un miglioramento dei loro servizi locali".

La sindaca di Vignola e assessore alla Sanità dell’Unione Terre di Castelli, Emilia Muratori, ha commentato: "Parlando con le due ricercatrici giapponesi, abbiamo visto che erano molto interessate a capire come funziona il sistema integrato ospedale/sanità territoriale che, in questi anni, è stato organizzato nelle Terre di Castelli. La società giapponese è, come quella italiana, una società che sta invecchiando. Sul come si riesca a garantire una qualità di vita soddisfacente anche in età avanzata – continua Muratori - si misura il valore di una società. L’obiettivo che noi perseguiamo è quello di riuscire, attraverso l’integrazione tra servizi ospedalieri e servizi territoriali, a far sì che gli anziani possano, il più possibile, rimanere a casa loro, in un ambiente che sentono familiare e con persone che conoscono, condizioni che favoriscono serenità e cure più personalizzate". Marco Pederzoli