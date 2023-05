Attivato un servizio per gli stagionali

L’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna ha attivato, per la stagione estiva del 2023, un servizio dedicato al lavoro stagionale presso la Riviera romagnola, organizzato dai centri per l’impiego che fanno capo alla città di Ravenna, Rimini, Riccione, Cesena, Cesenatico e Basso Ferrarese. Il servizio disponibile online su www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale ha la finalità di facilitare l’incontro tra cittadini interessati a lavorare nel settore turistico-alberghiero e le tante imprese che in questo periodo ricercano personale.

Al momento attive quasi 400 offerte di lavoro, relative al reclutamento di personale con diversificate competenze nei servizi della ristorazione e ricettività. Molte professioni ricercate però non richiedono che i candidati siano in possesso di esperienze specifiche, quali: servizi di pulizie, portierato, lavapiatti. Altre opportunità si riferiscono, invece, ad un profilo specializzato nella ristorazione e nell’accoglienza alla clientela, quali maître di sala, chef de range, segretariato d’albergo. Numerose ricerche prevedono come facilitazione la disponibilità a fornire alloggio da parte dell’impresa, utile per chi proviene da altri territori o particolarmente distanti dal luogo di lavoro. Il servizio online permette alle persone di ricercare direttamente le offerte, con la possibilità di filtrarle attraverso alcuni parametri: luogo di lavoro, qualifica ricercata, disponibilità di alloggio. In ogni annuncio vi sono tutte le informazioni riguardanti il profilo ricercato, il periodo di lavoro ed i riferimenti aziendali da contattare autonomamente per un’autocandidatura.