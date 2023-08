Modena, va a fare il bagno con gli amici e scompare nel laghetto

Campogalliano (Modena), 24 agosto 2023 – Un ragazzo di origine tunisine, 25enne, era con degli amici ai laghetti di Campogalliano. Stavano facendo il bagno insieme, a un certo punto gli amici non l'hanno più visto. Hanno dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco con l'elicottero, i carabinieri e il 118. Le ricerche sono in corso.

Si tratta del terzo caso recente di una persona che scompare mentre sta facendo il bagno in un lago o in un fiume. I due precedenti si sono conclusi in maniera tragica con il ritrovamento del cadavere dello scomparso.

Ad inizio agosto il 58enne Gianluca Cremonini era stato inghiottito dal fiume Panaro e aveva tentato una disperata chiamata col cellulare alla fidanzata chiedendo aiuto.

Invece, nel giugno scorso, un 19enne Yahya Hkimi era stato immortalato in un video con lo smartphone dell’amico mentre si tuffava nel Secchia, all’altezza di Marzaglia. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato qualche giorno dopo. “Ha provato a tuffarsi , forse è scivolato e non è più riemerso", aveva detto disperato l’amico.

Notizia in aggiornamento