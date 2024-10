Bloccata nel fosso chiama i soccorritori

A causa molto probabilmente di un malore perde il controllo della sua auto e finisce in un fossato. Tuttavia, una volta che la vettura era finita nella vegetazione ai lati della strada, riesce a mandare le coordinate della sua posizione facilitando così un intervento più immediato da parte dei soccorritori. Ora è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità, ma non è comunque in pericolo di vita.

Questo, in estrema sintesi, è quanto accaduto ieri mattina sulla strada Fondovalle in località Casona di Marano. Protagonista e vittima dell’incidente una donna di 55 anni a bordo di un’Audi, che secondo i primi accertamenti stava rientrando dal lavoro. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata appunto quella di un’auto di precipitata in mezzo a una vegetazione abbastanza fitta ai lati della strada. Al suo interno, bloccata per le ferite riportate nella rocambolesca uscita di strada (ma appunto cosciente tanto da riuscire a mandare le coordinate della posizione col suo telefonino), una donna di 55enne residente a Vignola. Come vuole la prassi in questi casi, le operazioni di recupero della persona rimasta ferita sono state condotte dai vigili del fuoco, poi subito la 55enne è stata presa in cura dal personale sanitario del 118, che l’ha prima stabilizzata e poi condotta all’ospedale Maggiore, dove si trova tuttora ricoverata. A condurre gli accertamenti è intervenuta una pattuglia del Corpo unico di polizia locale delle Terre di Castelli.

Agli agenti, ora, spetterà di ricostruire anche l’esatta dinamica dell’accaduto, accertando il motivo dell’uscita di strada, per il quale al momento si sospetta appunto un malore. La donna stava viaggiando da sola a bordo della sua auto e nessun’altra persona o veicolo, fortunatamente, sono stati coinvolti nell’incidente. Sul posto, a verificare l’accaduto, era presente anche Christian Tondi, vicesindaco di Marano.

Marco Pederzoli