Borse di studio a due laureati Unimore: "Investiamo sui giovani"

A palazzo Carandini è stata conferita a due laureati alla facoltà di Economia ‘Marco Biagi’ la borsa di studio ‘Premio di Laurea magistrale Fondazione Bsgsp alla sua ottava edizione. Gli studenti sono Riccardo Morini e Alessandro Torelli e hanno ricevuto 2000 euro ciascuno dopo essere stati selezionati da una giuria composta da docenti e rappresentanti della Fondazione che con questo gesto sottolinea la sua attenzione al territorio. Per Cristiana Torricelli, che ha partecipato all’assegnazione del merito: "Tutte le tesi che ci sono state presentate erano meritevoli, e la selezione si è basata su tre punti fondamentali: attinenza al tema, originalità e competenza e il curruculim studiorum dell’applicante". A rappresentare UniMoRe c’era Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore, che ha sottolineato come il ruolo dell’Università oltre a formazione e ricerca "...sia come terza missione il perfezionamento del patto sociale fra scuola e territorio, impegnandosi nell’incoraggiamento allo sviluppo negli studenti di un’intelligenza critica, in contrapposizione a quella che è ora l’intelligenza artificiale". Un futuro migliore che sta a cuore anche al presidente della Fondazione Bsgsp Claudio Rangoni Macchiavelli, per cui l’investimento del fondo a questi giovani "è un messaggio di riconoscimento, ma anche di investimento sul territorio e sui giovani".