Calcio a cinque

Il Crer ha reso noti ieri gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Velez, che sabato 5 vedrà debuttare anche le squadre di C2. Nel turno preliminare riservato solo a quelle di D erano 5 le modenesi al via e 4 di queste si sono qualificate: a United Carpi, Academy Terre di Castelli e Sporting Modena Academy che hanno vinto si è infatti aggiunto anche lo Junior Finale, sconfitto dal Terre nel derby ma ripescato fra le 8 migliori perdenti. Questi dunque gli accoppiamenti di sabato: Nonantola-Futsal Santilio (15), Montale-United Carpi (15), Junior Finale-Emilia Futsal (16), Academy Terre di Castelli-L’Eclisse (16) e Sporting Modena Academy-Sant’Agata (18). Dal terzo turno entreranno in gioco anche le squadre di C1, campionato che domenica sarà l’unico in campo, con C2 e D ferme per la coppa, con la terza giornata in cui la Pro Patria San Felice se la vedrà con il Fossolo alle ore 15 alla palestra di Concordia, visto che al palazzetto di San Felice sono in programma dei lavori.