Caldo torrido e salute : "Non esponetevi al sole e bevete molta acqua"

Modena, 1 luglio 2025 – Il caldo torrido può essere particolarmente pericoloso per la salute, soprattutto per le persone più fragili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. È importante essere consapevoli dei rischi e prendere le giuste precauzioni per ridurre il rischio di problemi di salute. A questo proposito, Geminiano Bandiera, direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza e del Ps di Baggiovara, ha fornito alcuni consigli preziosi. "La temperatura elevata può peggiorare una serie di patologie come l’ipertensione, il diabete, le malattie cardiovascolari e renali. Inoltre, può causare problemi di disidratazione, insolazione e colpo di calore. ha spiegato.

Per il momento non sono stati registrati casi specifici che hanno richiesto intervento a causa del solo caldo, ma è fondamentale fare riferimento ad ogni caso clinico valutando la storia personale del paziente. Chiaramente, per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, è bene saper prendere qualche precauzione come "non esporsi al sole nelle ore più critiche, ovvero tra le 11 e le 16". Inoltre,"è importante idratarsi bevendo molta acqua per reintegrare i liquidi persi e mangiare cibi leggeri e freschi, evitando quelli pesanti e grassi".

Anche per l’utilizzo dei condizionatori deve essere adottata qualche accortezza: "Può essere utile, ma occorre utilizzarli con attenzione e parsimonia, soprattutto per i pazienti fragili. Anche l’aria condizionata va utilizzata con buon senso, mantenendo una temperatura proporzionata rispetto alla temperatura esterna. Non è necessario raggiungere i 18°C quando fuori ci sono 40°C, una temperatura tra i 24-28°C può essere considerata sensata. Lo sbalzo termico che si crea tra l’interno e l’esterno può essere dannoso. In particolare, gli esercizi pubblici devono sempre avere la premura di pulire accuratamente i filtri degli impianti e assicurarsi che i macchinari siano in buono stato, per evitare la diffusione e proliferazione dei batteri".

Infine, Bandiera ha sottolineato che "per i pazienti fragili è importante prestare particolare attenzione all’idratazione". Oggi in Emilia Romagna è previsto l’arrivo di forti temporali e per questo è stata iramata un’allerta gialla fino a mezzanotte che interessa anche Modena, dalla montagna alla pianura.