Carambola tra auto, 18enne in rianimazione

Formigine, 6 luglio 2025 – Stavano viaggiando tutti nella stessa direzione di marcia quando, all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento c’è stato lo scontro tra le tre auto. A restare gravemente ferita una ragazza di appena diciotto anni, residente a Formigine.

Lo schianto si è verificato intorno alle 23.30 sull’A1 in direzione sud, all’altezza di Modena. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto: la dinamica dello maxi scontro è ora al vaglio della polizia stradale. Quel che si sa è che tre vetture, che procedevano tutte nella stessa direzione sono all’improvviso entrate in collisione. Non si può escludere allo stato attuale che uno dei conducenti abbia perso il controllo del mezzo creando così la carambola che ha coinvolto le vetture.

Quel che invece è certo è che l’impatto è stato molto violento e la 18enne è rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura sulla quale viaggiava. Per riuscire a liberarla sono subito intervenuti i vigili del fuoco, giunti sul posto con più squadre. Liberata dalle lamiere la ragazza è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con l’automedica e l’ambulanza, ma vista la gravità delle condizioni di salute è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Una volta stabilizzata è così stata caricata sul velivolo di soccorso e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in eliambulanza.

Le condizioni della 18enne sono purtroppo gravi: la ragazza è ricoverata in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Feriti in modo lieve anche altri due giovani: una 28enne e un 30enne poi trasportati al Policlinico di Modena per gli accertamenti sanitari di rito mentre uno degli occupanti dei tre veicoli, una ragazza di 23 anni è uscita fortunatamente illesa dall’incidente. Ora gli accertamenti per ricostruire la dinamica del grave incidente sono appunto nelle mani della polizia stradale.

Inevitabili i disagi che si sono creati lungo la corsia sud dell’autostrada dell’A1. Per poter intervenire con i mezzi di soccorso è risultato necessario chiudere al transito le corsie interessate fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

E’ possibile che alcuni dei giovani coinvolti fossero diretti verso la Riviera e, forse, per un momento di disattenzione uno dei conducenti ha perso il controllo di uno dei tre mezzi coinvolti nello schianto.