In moto contro un furgone. Grave un centauro di 19 anni

Un forte boato e rumore di lamiera. Sono gravi le condizioni del ragazzo carpigiano di 19 anni, K.A., coinvolto ieri nel primo pomeriggio in un incidente lungo la strada statale Romana Sud e trasportato all’ospedale di Baggiovara dove, fino alla serata di ieri, si trovava in terapia intensiva con prognosi riservata. Erano da poco passate le 14 quando, sulla strada statale 413, si è verificato il violento impatto tra la moto guidata dal diciannovenne e un furgone Renault Traffic con al volante una donna. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando da Soliera verso Carpi quando, all’altezza di via Burzacca, è andato ad impattare con il furgone. Lo schianto sarebbe quindi avvenuto lateralmente, come dimostrano gli eventi segni sulla fiancata del mezzo, dalla parte destra. L’impatto è stato molto violento: la motocicletta è finita dentro il canale che fiancheggia la strada, mentre il giovane dopo un volo di qualche metro, è stato sbalzato in un campo adiacente. La donna alla guida del furgone è stata tra le prime persone che hanno prestato soccorso al diciannovenne in attesa dell’arrivo dell’ambulanza: ad allertare i soccorsi sono stati i clienti di un bar che si trova sulla Romana Sud non distante dal luogo dello scontro. I sanitari, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al ragazzo che poi è stato portato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara, con un codice tre (ossia di massima gravità). Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che hanno eseguito tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico sulla Romana Sud, dove è stato istituto il senso unico alternato per il tempo necessario alle verifiche e alla liberazione della strada.

"Mi stavo preparando per andare al lavoro quando ho sentito un rumore fortissimo – racconta una signora che risiede vicino al luogo dell’impatto -. Mi sono affacciata alla finestra, ma non ho subito capito cosa fosse accaduto perché le siepi di casa coprono la visuale. Ma ho capito che doveva essere successo qualcosa di grave: purtroppo la Romana Sud è troppo spesso ‘teatro’ di incidenti. Qualche tempo fa se ne è verificato uno ‘fotocopia’ a quello di oggi (ieri per chi legge, ndr) e ogni volta è un tonfo al cuore per la paura".

Maria Silvia Cabri