"Casa editrice di estrema destra invitata all’incontro con gli studenti"

Ha scatenato proteste e reazioni la collaborazione di Ferrogallico Edizioni alla iniziativa promossa dal Comune di Mirandola, rivolta alle scuole superiori in occasione del Giorno del Ricordo, commemorazione che cade il 10 febbraio per rendere omaggio alle vittime delle foibe per mano dei partigiani jugoslavi di Tito. Non è passato sotto silenzio, il fatto che l’amministrazione si sia appoggiata ad una casa editrice – accusa la Cgil di Mirandola attraverso il suo segretario di zona Marco Bottura – "di estrema destra con forti simpatie per il passato fascista". E al riguardo viene citato che "secondo una sentenza della Corte d’Appello di Milano, l’editore della Ferrogallico Edizioni, Marco Giuseppe Carucci – scrive l’organizzazione sindacale – durante una cerimonia del 29 aprile 2016, insieme a altri sette esponenti della destra milanese, ha compiuto manifestazioni proprie e usuali di organizzazioni e movimenti che si ispirano al Partito Nazionale Fascista, alzando il braccio destro e rispondendo ‘Presente!’". Questo ha acceso la miccia per una serie di accuse reciproche che hanno visto protagonisti esponenti politici locali e che hanno finito per non lasciare indifferente il mondo della scuola che ha partecipato alla conferenza (all’auditorium Montalcini) del reporter di guerra Fausto Biloslavo con diverse classi del...