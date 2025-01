Ciclista di 19 anni travolto da due auto. Un conducente non si è neanche fermato

Un ragazzo di diciannove anni è morto ieri mattina a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, travolto da un’auto mentre si trovava in bicicletta sulla via Emilia. Dopo essere stato urtato violentemente da una prima macchina, l’impatto l’ha fatto precipitare a terra sull’asfalto, piu’ avanti di qualche metro, dove è stato investito da un secondo mezzo in arrivo nella direzione opposta. Il conducente di quest’ultimo veicolo, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso. Carabinieri e vigili stanno indagando per rintracciare il pirata.