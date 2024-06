Ciclista travolto da un’automobile. Gravissimo un ragazzo di 14 anni

Una serata trascorsa con gli amici e poi il ritorno a casa, poco distante, in sella alla bicicletta. Nei pressi di un incrocio, però, il dramma. Lotta tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale di Baggiovara un ragazzino di 14 anni, di origine marocchina che venerdì notte, a Sassuolo, è stato travolto da un’auto. Non è chiara la dinamica del tragico incidente.

Pare che intorno all’una il minore fosse salito in sella alla propria bicicletta, dopo una serata con gli amici, per fare rientro a casa. All’altezza di viale Magenta, all’angolo con Radici in Monte, però, il giovanissimo ciclista è stato improvvisamente travolto da un’auto che sopraggiungeva in quel momento.

L’urto è stato violentissimo: il ragazzino è stato sbalzato prima sul cofano e poi a terra, a qualche metro di distanza. Sul posto sono intervenuti in pochi attimi automedica e ambulanza: i sanitari del 118 hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti nel frattempo anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente. Sicuramente la scarsa visibilità – visto l’orario – rientra tra gli elementi che hanno giocato un ruolo determinante nell’investimento.

Sul posto sono stati sentiti dai militari anche alcuni testimoni. Nell’impatto al suolo il minore ha riportato diversi traumi e le condizioni sono purtroppo gravissime. Una serata tra amici, vissuta in piena spensieratezza, che avrebbe dovuto concludersi allo stesso modo con un sereno ritorno a casa. Ma che, invece, si è improvvisamente trasformata in un incubo per il giovane ciclista, che ora lotta tra la vita e la morte. Il giovane è stato infatti trasportato tempestivamente all’ospedale di Baggiovara, ma le sue condizioni sono ancora gravissime. Un altro terribile incidente, dunque, che si aggiunge al lungo elenco che ’macchia’ le strade della nostra provincia. Provincia che tra l’altro, a livello regionale, si trova tra le prime posizioni nella triste classifica della mortalità dovuta alle collisioni stradali. Un dato, questo, che richiede dunque una attenzione sempre maggiore sulla sicurezza stradale.

Valentina Reggiani