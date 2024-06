Comcor, aria di spareggio

Stavolta ci sarà il fattore campo che dovrà essere favorevole alla rigenerata Comcor Modena, reduce da prestazioni agonistiche che lasciano ben sperare per il futuro. Per i gialloblu di Pisano infatti, l’appetito viene mangiando, e i giocatori sono pronti alla nuova verifica nel confronto casalingo contro la rivelazione di serie A, il Poviglio di Reggio Emilia.

"Le due gare contro il Poviglio ci faranno capire chi siamo e dove vogliamo arrivare – dichiara il tecnico del team Pisano, – Dopo la prima fase di rodaggio, prende forma lentamente il nuovo Modena: adesso lavoriamo meglio in difesa, in attacco, sul monte di lancio si vedono i miglioramenti e Modena è a caccia di una lenta e normale maturazione di una rosa totalmente nuova verso il domani. Assieme dobbiamo farci trovare pronti, conclusa la prima fase, ad affrontare una vera attesa scommessa nella seconda fase, ovvero il torneo da luglio a settembre".

Fatte le dovute esternazioni tecniche, ecco pronta la Comcor Modena alla prova del nove contro la diretta concorrente verso il terzo posto in classifica generale.

Gli ospiti odierni, sfidano Modena dopo il pareggio e una gara vinta, una persa nel girone andata, simbolo di grande equilibrio. Equilibrio che i ragazzi della Comcor vogliono cambiare sul campo, per acquisire un posto in classifica di prestigio. Nel passato confronto vinta bene gara uno, c’è stato uno stop in gara due, col cubano Medina vera arma vincente. Gli score propongono la lettura senza favoriti. Modena viaggia a media battuta attacco mb 250, su tutti bomber Tamburini mb 421, Bianchi mb 414, media punti lanciatori 4,09. Gli ospiti si propongono con le stesse medie in attacco mb 250 media punti 4,09.

Nessun segreto tattico: per la Comcor lanciatore gara uno è Dall’ Olio (punti 5,06) con Capellano (punti 3,79): grande attesa nella gara di sabato sera tra i pitcher cubani, Hurtado (punti 3,72) con l’imbattibile Medina (forte di 6 vittorie) media punti 2,12.

Lo spettacolo è garantito, in due match molto attesi giocato da due team in crescita, con score uguali, pronti per essere smentiti e cambiati da maggiori motivazioni, da sempre vere armi vincenti.

Serie C. Ragazzi del Manager Duarte, Coach Benjamin giocano domani al Torri col Carpi. Softball: Le ragazze Dream Team (Reggio & Modena) ospitano domani Old Parma.

Giorgio Antonelli