Con occhi Bravi una nota Brillante

"Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi" è il titolo del più recente album di Michele Bravi (nella foto) e anche del tour che il cantautore porterà al teatro Storchi venerdì 11 ottobre: un viaggio delicato e intenso fra presente e passato del suo repertorio. Sempre venerdì sera il "Brillante Festival" all’Hangar Rosso Tiepido di Modena proporrà "HYLÈ", il progetto nato dalla compositrice bolognese Giulia Barba (clarinetto basso) con la voce di Camilla Battaglia e il violino di Alma Napolitano. E ancora venerdì al teatro Carani di Sassuolo lo show dei Pink and Us, l’omaggio ai Pink Floyd (con tutti i loro successi, da "The Wall" a "Wish you were here") fra musica ed effetti speciali.