Contrassegno disabili scaduto, multa da 330 euro e 4 punti tolti

Utilizzava, abusivamente, un contrassegno non valido da cinque anni ed occupava, altrettanto abusivamente, uno stallo riservato alle vetture che trasportano, o sono condotte, da persone affette da disabilità. Gli agenti delle polizia locale di Formigine, che negli ultimi tempi hanno intensificato i controlli per prevenire l’uso improprio dei contrassegni stessi, hanno accertato, nei giorni scorsi, l’utilizzo improprio di un permesso disabili ormai scaduto. Il documento, esposto su un veicolo in sosta, risultava infatti non più valido dal settembre 2020. Dagli accertamenti è emerso che il contrassegno apparteneva alla madre della conducente, attualmente ricoverata in una struttura e impossibilitata a muoversi. Alla conducente è stata elevata una sanzione amministrativa di 330 euro, con contestuale decurtazione di 4 punti dalla patente. Il contrassegno è stato ritirato e, solo grazie alla presenza della donna al momento dell’accertamento, è stato evitato l’intervento del carro attrezzi, già allertato per la rimozione del veicolo. "L’attività di controllo da parte della polizia locale – fa sapere l’amministrazione – proseguirà con costanza su tutto il territorio comunale".

s.f.