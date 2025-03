Crisi per Amatori e Scomed. Bene le ragazze di Bomporto

Hockey modenese sempre più in difficoltà, sia nella Pista tradizionale, dove c’è aria di vera crisi in casa Amatori, che nell’inline, dove la Scomed Bomporto incassa la seconda, inaspettata sconfitta consecutiva, complicandosi il cammino verso la serie B, che premia le prime due classificate dei quattro gironi di serie C. Si salvano solo le ragazze di Bomporto, che macinano la settima vittoria su otto gare, mantenendosi al secondo posto in classifica dietro l’imbattuto Civitavecchia. Tornando all’Amatori, per dare un dato oggettivo sulla gravità della situazione, Modena non aveva mai perso con Seregno, men che meno in casa, ed ora i rumors parlano di un Crudeli che forse s’interroga sul suo futuro a Modena: certo le attenuanti ci sono, perché le assenze di Bozzetto e Cunegatti pesano, ma la squadra sembra proprio non recepire le indicazioni del tecnico. Pico Mirandola ormai ad un passo dalla matematica retrocessione anticipata, ma la squadra di Iallacci, pur priva anche di De Tommaso, non ha demeritato a Scandiano. Risultati. Hockey pista A2, 15^G.: Montecchio Prec. - Valdagno 4-2; Trissino - Breganze -3-7; Scandiano - Pico Mirandola 6-1; Thiene - Correggio 6-6; Amatori Modena - Seregno 3-4; Riposa: R. Bassano. Classifica: Breganze punti 40, Correggio 33, Scandiano (*) 25, Montecchio Prec. 20, Trissino e Seregno 17, Valdagno e R. Bassano (*) 16, Amatori Modena (*) 14, Thiene (*) 13, Pico Mirandola 0. Hockey Pista B, 7^ G.: Scandianese - Amatori PS 5-4; Pico Mirandola – Scandiano 4-5; Correggio B – Amatori Modena 8-2; Riposa: Correggio B. Classifica: Correggio A (*) punti 18, Scandianese (*) 15, Amatori PS 13, Correggio B (*) 7, R. Scandiano (*) 7, Pico Mirandola (*) 4, Amatori Modena 0. (*) = una partita in meno. Risultati. Hockey Inline, Serie C 11^G.: Gufi PR - Riccione 1-8; Scomed Bomporto – Junior Camaiore 3-4; Kraken Camaiore – Forlì 3-1; Empoli – Warriors FE rinviata. Classifica: Kraken punti 33, Empoli (*) e Riccione 22, Scomed Bomporto 20, Junior (*) 11, Forlì (*) 6, Warriors (*) (-1) e Gufi (-1) 5. Femminile, 8^ G.: Scomed Bomporto – Torre Pellice 5-0; Recupero: Edera TS - Milano Devils 1-8. CLASSIFICA: Civitavecchia (*) e Scomed punti 21, Tergeste TS (*) e HC Milano (*) 12, Vicenza (*) 9, Devils (*) 7, Torre Pellice 3, Edera TS (*) 0. (*) = una partita in meno.