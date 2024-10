Degrado e sporcizia a Ubersetto: "In tre anni nessuno ha fatto nulla"

Degrado e sporcizia a Ubersetto, dove i cittadini segnalano quanto si verifica sistematicamente nella zona laterale a via 4 Passi, e precisamente in via Paolo Borsellino. "E’ da 3 anni – lamentano i residenti - che stiamo continuamente segnalando all’amministrazione di Formigine questa situazione figlia dell’inciviltà, che vede la zona oggetto di un continuo sversamento illegale di rifiuti di ogni tipo". Parlano, i cittadini, di mobili, pneumatici per auto, rifiuti di cantiere, indumenti e giocattoli dismessi "e persino profilattici". La situazione descritta dai residenti è, a loro dire "insostenibile: paghiamo e regolarmente le tasse e chiediamo che le norme di civiltà siano rispettate o fatte comunque rispettare". Vogliono, i cittadini, un presidio più puntuale in zona e che i colpevoli "vengano individuati e multati come meritano", sollecitando l’Amministrazione comunale a fare di più per arginare questo odioso fenomeno che impone la dovuta attenzione, a tutela dell’ambiente e del pubblico decoro.