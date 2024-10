"Disabilità, fallimento dei Dem"

Giovanni Gidari, candidato alla Regione Emilia-Romagna per Forza Italia, interviene con fermezza sul tema delle politiche di sostegno alla disabilità, dichiarando che l’attuale sistema è insufficiente e penalizzante per le persone più fragili.

"Quando si parla di servizi alle disabilità, in Emilia-Romagna, bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno: il Pd ha fallito nel dare risposte vere a chi vive situazioni di disabilità", ha dichiarato Gidari. "Sotto la guida politica dei Dem la nostra Regione ha accumulato promesse non mantenute, mentre le famiglie e le persone disabili continuano a lottare contro una burocrazia inumana e un sistema di servizi del tutto insufficiente".

Secondo Gidari, il problema principale risiede sia nella gestione burocratica sia nella carenza di fondi, criticità che lasciano le famiglie abbandonate e spesso senza risposte adeguate alle loro necessità. "Le famiglie sono stanche di parole vuote – ha spiegato – Chi vive la disabilità conosce le difficoltà e le frustrazioni di un percorso amministrativo che, in Emilia-Romagna, sembra fatto apposta per scoraggiare e rallentare. Abbiamo liste d’attesa interminabili, procedure complicate e tempi di risposta insostenibili. Questo è il risultato di decenni di governi che, a parole, si dichiarano vicini ai più fragili ma che nei fatti sono distanti e inattivi".

Gidari punta il dito anche contro la carenza di risorse, che ritiene un segno della mancanza di impegno reale da parte della giunta regionale: "Ogni anno il PD dichiara di voler investire nella disabilità, ma i numeri dicono altro. Le risorse sono scarse e arrivano in ritardo, lasciando le famiglie a dover affrontare da sole spese e difficoltà enormi. Le persone disabili non hanno bisogno di promesse, hanno bisogno di un sostegno concreto, stabile e dignitoso".