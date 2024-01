Dodicenne perde tre dita. Operato al Policlinico

É stato ricoverato al Policlinico un 12enne che ha perso le tre dita centrali della mano per lo scoppio di un petardo a Felino, in provincia di Parma. Sottoposto a intervento chirurgico per 4 ore, per salvare pollice e mignolo, si stanno in queste ore verificando le sue condizioni dopo l’operazione. Il Policlinico di Modena come è noto è un punto di riferimento nella chirurgia della mano. L’episodio è accaduto a Parma dove nel pomeriggio del primo gennaio un gruppetto di adolescenti si era ritrovato in una strada isolata dietro un centro commerciale per continuare a divertirsi facendo esplodere petardi, anche recuperandone qualcuno inesploso la notte dei festeggiamenti.

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, un petardo sarebbe esploso tra le mani del 12enne ferendo pure uno dei suoi amici, anche se in modo meno grave.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno avvertito il 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale, il giovane ha perso però tre dita.