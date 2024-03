"Donne nel mirino: in crescita anche i raggiri sentimentali"

In crescita anche le truffe sentimentali. Si tratta di quelle situazioni dove la persona, frequentando i social entra in contatto e diventa succube di un truffatore che si presenta con falsa identità, e al quale elargisce nel tempo somme di denaro, a volte notevoli.

Nel caso degli uomini generalmente i truffatori fingono di essere donne o ragazze francesi, residenti in vari paesi del mondo, in difficoltà per i più svariati motivi.

Quasi sempre i truffatori sono in realtà uomini che agiscono dalle aree francofone dell’Africa (come Mali, Senegal, Ciad e Togo).

Le truffe possono durare anni, le somme estorte riguardano presunti interventi sanitari a familiari, addirittura l’acquisto di una casa per la futura vita in comune, fino alle somme necessarie per raggiungere l’Italia, nella fase finale della truffa.

"Molte le donne coinvolte, con i truffatori che fingono di essere militari americani, vedovi e reduci di guerra, che vogliono costruire un futuro assieme negli Usa; fino a casi di truffe collegate a celebri attori americani, che denunciano l’estrema fragilità delle persone coinvolte, che attraversano momenti di difficoltà e solitudine.

A tutte e tutti si propone un percorso di dialogo, gratuito, con una psicoterapeuta. Rare le situazioni nelle quali si decide di denunciare i fatti accaduti, mentre sono purtroppo frequenti le ’ricadute’".