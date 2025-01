Ecco i cassonetti di nuova generazione a Marano e Guiglia

Il gruppo Hera, in accordo con le amministrazioni di Guiglia e Marano, ha annunciato che rinnoverà tutte le batterie di cassonetti dei due comuni. "Da febbraio – conferma una nota della multiutility – i cittadini potranno utilizzare contenitori informatizzati di nuova generazione per indifferenziata, plastica e lattine e carta e cartone. La lettera con le informazioni necessarie per utilizzare i nuovi strumenti è stata inviata a tutti gli utenti, domestici e non, che sono invitati a ritirare la nuova carta smeraldo, indispensabile per aprire i cassonetti. A Guiglia la distribuzione delle nuove tessere inizierà il 20 gennaio, a Marano il 27 gennaio. Nel forese, dove è attivo il porta a porta, il servizio non subirà modifiche, ma tutti gli utenti sono comunque chiamati a ritirare la nuova tessera per poter utilizzare i cassonetti. L’obiettivo – continuano da Hera – è facilitare il corretto conferimento dei rifiuti e migliorare ancora di più i livelli di raccolta differenziata che nei due territori, grazie all’impegno di tutti, superano il 90%. Tutti i cittadini e le imprese sono tenuti a ritirare la nuova carta smeraldo. Nella lettera ogni utente troverà indicato un appuntamento. Chi non riuscisse a rispettarlo, può ritirare le dotazioni negli orari di apertura delle case smeraldo, riportati di seguito: Guiglia, piazza Gramsci 1, dal 20 gennaio all’8 febbraio (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.45 alle 17.30); Marano, piazza Matteotti 17, dal 27 gennaio al 14 febbraio (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 15 alle 17.30). Alla chiusura delle Case Smeraldo le nuove tessere saranno disponibili allo Sportello Clienti Hera di Vignola e nelle rispettive stazioni ecologiche". m.ped.