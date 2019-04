Marano (Modena), 5 aprile 2019 - Stanno arrivando a centinaia i messaggi di cordoglio per la famiglia Pradelli, non solo attraverso il web. La tragedia di Eleonora, la 20enne che ha perso la vita mercoledì all’alba a San Cesario, ha sconvolto il paese in cui era cresciuta, Marano. Ma anche la vicina Vignola, città originaria dei suoi genitori Cristian ed Elisa. Il papà della ragazza gestisce tuttora lo storico distributore di benzina di via per Sassuolo, nel tratto più vicino al centro. Un’attività di famiglia che tutti i vignolesi conoscono.

La giovane, che lascia anche una sorella maggiore, viveva ora col ragazzo a Castelfranco e lavorava alla Coop di San Cesario, che dista appena poche centinaia di metri in linea d’aria dal luogo dello schianto mortale, un frontale con un’altra auto avvenuto in corso Vittorio Veneto. Proprio il suo fidanzato, Vittorio, ieri sul suo profilo Facebook ha postato per la sua Eleonora una lettera d’amore commovente, che col passare delle ore è stata letta da tantissime persone. E insieme al testo c’è la loro ultima foto, scattata appena tre giorni prima. Un’immagine che da sola racchiude forse tutto il loro mondo a due.

«Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto domenica... – scrive il giovane –. Tra una settimana sarebbe stato il nostro primo anniversario insieme. Tanti sacrifici, tante difficoltà, ma insieme abbiamo avuto sempre la forza di andare avanti, sostenendoci a vicenda ed amandoci ogni giorno di più. Oggi in un attimo tutto questo è volato via con te senza sapere perché. Sappi che ovunque tu sia, io un giorno verrò li da te. Perché sai, è dura pensare che a casa tu non ci sei più ad aspettarmi o io non sono lì ad aspettare te».

«Tu – continua Vittorio nella sua lettera – sei stata la mia forza ed è solo merito tuo se oggi sono la persona che sono e sono ancora qui. Però se tu sei andata via, come farò senza di te? I nostri progetti di vita senza di te come farò a realizzarli? Non posso credere che sia successo davvero. Perché proprio a te, che non hai mai fatto nulla di male a nessuno ed avevi già una vita abbastanza incasinata? Non ti dimenticherò mai Bimba Mia! Dirti che Ti Amo è nulla rispetto a quello che provo per te. Ovunque sarai io ti porterò sempre dentro di me. Tu sarai il mio Angelo più bello, spero che starai bene e che un giorno io possa volare con te lontano».

Per i funerali di Eleonora bisognerà ora aspettare alcuni giorni: la data non è ancora stata fissata.