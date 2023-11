Esce da casa e scompare. Ipotesi sequestro di persona

E’ uscita a piedi da casa quel venerdì 19 novembre di due anni fa e da quel momento di lei si è persa ogni traccia. E’ stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di sequestro di persona a seguito della nota scomparsa di Silvana Covili, la 79enne di Pavullo che alle 18 di quello che doveva essere un normale pomeriggio di autunno è sparita nel nulla. L’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato di sequestro di persona rappresenta più che altro la possibilità, per gli inquirenti, di indagare a 360 gradi, senza tralasciare alcuna traccia ma – ad oggi – non vi sarebbero elementi utili a supporto di tale ipotesi.

Era stato il marito della donna a presentare denuncia e, da quel momento, sono scattate le indagini dei carabinieri, che hanno sentito i parenti della pensionata così come gli amici ed eventuali testimoni. Purtroppo non sarebbe emerso nulla di ‘significativo’: nessun riscontro all’ipotesi citata, appunto ma neppure qualcosa che possa smentire quella ipotesi. Inizialmente si era pensato anche all’allontanamento volontario: Covili aveva dichiarato che quel giorno si sarebbe recata dalla parrucchiera ma quest’ultima, in realtà, non aveva fissato alcun appuntamento. Le ricerche erano state estese a tutta la zona e per giorni, anche con l’utilizzo delle unità cinofile che, però, si erano fermate sulla soglia di casa dell’anziana: questo perchè, appunto, non avevano ‘fiutato’ ulteriori tracce riconducibili alla 79enne se non fino al cancello di casa. La donna, tra l’altro, non aveva portato nulla con sé: neppure la borsetta o il cellulare che il marito aveva trovato all’interno dell’abitazione in cui la coppia viveva, in via Matteotti. Solo ora, però, emerge come il reato ipotizzato sia quello di sequestro di persona. Potrebbe aver incontrato qualcuno, quel pomeriggio, la pensionata scomparsa? E’ possibile che nessuno, in paese, dove tutti ovviamente si conoscevano si sia accorto di nulla? E’ possibile escludere a priori che la pensionata sia rimasta vittima di un incidente? Le ipotesi sono tutte aperte.