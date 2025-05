Ex Amcm, la rigenerazione continua. Apre anche la Coop da 900 metri: "Prezioso recupero di edifici storici"

Nel cuore di Modena sta per essere inaugurato un nuovo punto vendita Coop, precisamente in Piazza Fratelli Panini 93. Il negozio, di 910 metri quadrati, si trova in un complesso meraviglioso, unico nel suo genere: non solo un supermercato, ma anche un luogo di memoria e comunità. La struttura, infatti, rappresenta un simbolo di innovazione, ma anche di valorizzazione del territorio. Dove ora è possibile fare la spesa in un luogo illuminato dalla luce naturale del sole, anni fa sorgeva la Amcm, consorzio storico modenese e simbolo dell’identità commerciale locale, che è stato recuperato e rigenerato per poter essere messo a servizio della comunità.

"Oggi è il grande giorno, alle 9 apriremo le porte della nuova Coop e siamo orgogliosi di tutto il lavoro e l’impegno che abbiamo dedicato per vedere realizzato questo progetto", dice Lyashuk Olha, direttrice del supermercato. "L’ingresso sarà possibile da entrambi i lati dell’edificio, e il comodo parcheggio sotterraneo sarà gratuito da giovedì a domenica nella settimana di apertura, successivamente, sarà gratuito per le prime due ore, in cui il cliente potrà fare la spesa con calma" ha proseguito Olha "Ci siamo affidati alle capacità ed all’esperienza di tanti dipendenti che sono con noi e che lavorano con il gruppo Coop da molto tempo, ma abbiamo anche dato spazio a nuove persone, tra cui una decina di ragazzi giovani che studiano e che sono alla loro prima esperienza".

A rendere questo supermercato davvero speciale è, appunto, il contesto in cui nasce: la Coop ha recuperato e restituito alla città uno storico edifici, simbolo del lavoro e della vita economica del passato. Proprio per valorizzare il percorso e l’evoluzione degli edifici riqualificati, è stata realizzata, accanto al negozio, una meravigliosa mostra fotografica con materiale inedito e prezioso. Rolando Montanini, esperto fotografo e videomaker, nonché direttore creativo del progetto, è stato incaricato all’inizio di dover realizzare un filmato che mostrasse l’evoluzione degli edifici, ma nel momento della ricerca del materiale storico, trovandosi di fronte a tali ricchezze, ha deciso di creare una vera e propria esposizione: "Cercando tra archivi, musei e biblioteche mi sono trovato davanti ad un patrimonio dal valore inestimabile. I racconti e le fotografie storiche portano testimonianza diretta di come la città di Modena, ed in particolare questa zona, si sia sviluppata e sia progredita nel tempo, a partire dal 1880 fino ad oggi" Montanelli, oltre che svolgere un meticoloso lavoro di ricerca, ha scelto di completare il percorso ascoltando i racconti degli ex dipendenti della AMCM, che hanno dato voce alle fotografie del passato più recente "la prima cosa che ho percepito durante le interviste agli ex dipendenti, ormai anziani, è stato l’amore che hanno provato per questo luogo e per queste mura".

Oltre ai pannelli storici saranno presenti tablet interattivi e un monitor che proietterà il video realizzato per l’occasione. La mostra dovrebbe rimanere permanente e lo spazio sarà accessibile ed aperto a chiunque.