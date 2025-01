Fanano, show dei record al Palaghiaccio. Il sindaco: “Evento attrattivo per l’intero Appennino”

Modena, 5 gennaio 2025 – Abbracci, autografi, foto. Carolina Kostner, star del Galappennino 2025, ha incantato il pubblico, non solo per la sua esibizione, ma per la sua energia contagiosa e per la sua disponibilità. E’ scesa in pista al fianco di tre giovani allievi talentuosi, e nei saluti finali ha lasciato a loro gli applausi, come in un vero passaggio di testimone tra due generazioni: la campionessa dei record e il futuro del pattinaggio sul ghiaccio. Simbolico anche l’abbraccio dopo l’esibizione con Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva Fanano.

10 foto Il galà con i campioni ha incantato il pubblico. Abbracci e selfie con la stella del pattinaggio Carolina Kostner

‘Abbiamo inseguito Carolina per 10 anni – ha detto al termine dello show il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli – finalmente siamo riusciti ad averla qui con noi. Questa sera mi avete lasciato tutti senza parole, soprattutto per la quantità di atleti della Polisportiva Fanano. La Polisportiva e il Comune organizzano questi eventi per loro, perché possano crescere all’interno del Palaghiaccio e continuare a fare sport. Questo evento, alla decima edizione, è diventato un richiamo per l’interno Appennino. Se quest’anno avessimo avuto altri duemila biglietti li avremmo venduti, è la dimostrazione che questo sport e questi spettacoli piacciono e sono attrattivi. Un ringraziamento infinito ai professionisti che sono qui stasera. Un ringraziamento anche agli sponsor, all’ufficio turistico e, ovviamente al pubblico’. Tra il pubblico anche i consiglieri regionali Luca Sabattini e Gian Carlo Muzzarelli e Stefano Vaccari, segretario provinciale del Pd, oltre ad Andrea Dondi (presidente del Coni Emilia Romagna). Mille i biglietti venduti, un tutto esaurito che ha ripagato gli organizzatori dei loro sforzi. ‘Questo galà nasce della passione’ ribadisce il sindaco. ‘Impegno, passione e sogni’, così come ha sottolineato la campionessa Kostner che proprio ai sogni ha dedicato la sua esibizione. ‘Per continuare a sognare nonostante le difficoltà che si incontrano’ il suo messaggio. Con lei in pista altri grandi nomi del pattinaggio; la coppia di artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii che poche settimane fa, a Varese, si è aggiudicata il titolo nazionale e i singolaristi Nikolaj Memola e Ginevra Negrello. E ha emozionato la coppia Mariaa Kazakova e Vladislav Kansinskij che ha trascinato gli spettatori in un crescendo di ritmo ed energia. Ritmo scandito anche dalla musica del quartetto di archi Krystal Kuartet e dell’artista Kelly Joyce che ha scaldato il pubblico.

Il sindaco Muzzarelli ha già parlato con il presidente della Regione de Pascale per investimenti nel Palazzetto. ‘Possiamo ancora crescere e valorizzare ulteriormente l’impianto di cui disponiamo. Di certo già dai prossimi giorni sarò al lavoro per cercare di creare le condizioni affinché la struttura diventi ancora più accogliente ed efficiente’ ha promesso il primo cittadino.

‘Avete un palazzetto delizioso, bellissimo. Qui le ragazze e i ragazzi hanno un posto dove possono avere obiettivi, fare amicizia e tenersi in salute. Fare sport non significa solo vincere, ma anche benessere’ ha sottolineato Kostner che ha soggiornato proprio a Fanano con l’obiettivo di scoprirne il territorio. Per Fanano, tra l’altro, questo è un weekend magico che si concluderà questa sera con la rappresentazione del Presepe Vivente, che coinvolge tutto il paese. Un altro record di presenze è assicurato.