Per il Galappennino è già tutto esaurito

‘Tutto esaurito’ stasera per il GalAppennino al Palaghiaccio di Fanano, con superospite Carolina Kostner, la più grande pattinatrice di artistico italiana di sempre. Esauriti ieri i mille biglietti disponibili, lo Iat di Fanano avvisa che chi non potrà sedere sulle tribune avrà comunque la possibilità di vedere in diretta streaming l’intero spettacolo collegandosi alla piattaforma https://solidsport.com/galappennino. La stella dell’evento sarà lei, Carolina Kostner a cui si affiancheranno altri pattinatori che tengono alto il vessillo tricolore gareggiando nelle più importanti competizioni a livello mondiale. È questo il caso della coppia di artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii che poche settimane fa, a Varese, si è aggiudicata il titolo nazionale e dei singolaristi Nikolaj Memola e Ginevra Negrello. In pista anche la coppia della Repubblica Ceca composta dai fratelli Natalie e Filip Taschlerovi che nel 2024 si sono classificati quarti a Skate Canada e al Grand Prix di Finlandia. Il Galappennino, sin dalla prima edizione, è stato concepito come un momento di grande spettacolo in cui alle esibizioni dei pattinatori si accompagnano le performance artistiche di musicisti e cantanti. Una tradizione che anche quest’anno è stata confermata: la parte musicale è affidata alla cantante francese Kelly Joyce, apprezzata concorrente dell’edizione da poco conclusasi di Tale e Quale Show, e al quartetto di archi Krystal Kuartet. "Sapere che anche quest’anno avremo un palazzo gremito in ogni ordine di posti ci riempie di gioia e conferma che l’idea, nata ormai dieci anni fa, era valida. Grazie al Gala ed a uno staff preparato e appassionato, negli anni l’interesse per gli sport su ghiaccio è cresciuto e il numero di praticanti è aumentato in modo esponenziale.

Ma il successo va equamente distribuito all’intera comunità, a partire dall’amministrazione comunale che mette a disposizione un Palazzo del Ghiaccio adatto sia per attività ricreative sia per ospitare eventi di alto livello", ha sottolineato Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva Fanano. ‘La presenza di Kostner conferma che negli anni il movimento del pattinaggio di Fanano ha saputo conquistarsi un’importante credibilità sul piano nazionale -rposegue Sargenti-; questo grazie al lavoro svolto dalla Polisportiva Fananese e a un Palazzo del ghiaccio, unico in tutta la regione Emilia-Romagna, che con il supporto del Comune è diventato sempre più moderno, accogliente ed anche efficiente sul piano del consumo. Vedere l’entusiasmo con cui gli atleti accettano di buon grado il nostro invito è molto gratificante perché significa che Fanano ha saputo ritagliarsi un proprio spazio".

g. p.