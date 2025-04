Top Volley: Matteo Miselli brilla, Bartoli mantiene il primato

Con i campionati fermi per il week end di Pasqua, bisogna aspettare il turno infrasettimanale della serie B maschile, e qualche altro recupero sparso, per allestire un "numero straordinario" del Top Volley, che curiosamente riporta in auge Matteo Miselli della Beca Tensped Spezzanese, che con 29 punti ha pesantemente contribuito al successo dei "Leoni" sul difficile campo della Sestese, aggiudicandosi il suo primo successo di Tappa. Una volta tanto il leader di quasi tutte le classifiche, il compagno di squadra Alessandro Bartoli, si è fermato lontano dalla vetta di giornata, ma ha facilmente conservato il primato nella classifica generale, anche se con qualche decimo di punto in meno rispetto a Marcello Andreoli della National Villa d’Oro, i cui 21 punti sono stati preziosi per schiantare Bologna, e mettere una seria ipoteca sul secondo posto nel girone. Al terzo posto con 20 punti troviamo Martina Montanari dello Studio Logica 2 Invicta, che aveva anticipato prima di Pasqua l’impegno dell’ultima giornata, e Simone Malavasi della RCL Gallonese, che precedono di due punti Demetrio Soli (foto), ottimo protagonista del successo della Kerakoll Sassuolo a Reggio Emilia. Tornando alla classifica Generale, Bartoli difende in tranquillità il primato, ma il suo vantaggio sul secondo scende a solo 1,4 punti di media partita, a vantaggio del citato Andreoli, mentre Nicola Marchesi della RCL Gallonese, squadra che pure aveva giocato, scende al terzo, complice il fatto di non essere potuto scendere in campo per una piccola contrattura muscolare. Bartoli ovviamente rimane in testa anche nella classifica a punti, anche se i suoi "soli" 14 punti complicano un po’ la sua caccia al primato assoluto di punti al Matteo Baraldi dell’Unione ’90 S.Felice: Bartoli è adesso a quota 549, con cole due gare da giocare, per cercare di superare i 607 che Baraldi mise a terra nella stagione 2013/14.

Riccardo Cavazzoni