Fine Ramadan, festa in azienda: “Un momento di condivisione interculturale”

Modena, 3 aprile 2024 - Nell’azienda metalmeccanica Cms di Marano verrà festeggiata la fine del Ramadan con una colazione interculturale. "Nell'ottica di continuare a promuovere la diversità e l'inclusione all'interno della nostra azienda, abbiamo pensato di unirci ai nostri colleghi musulmani nella celebrazione di Eid-Al Fitr, ovvero la fine del Ramadan: un mese molto importante per la comunità islamica, in cui si pratica il digiuno dall'alba al tramonto in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Muhammad", ha spiegato l'imprenditrice Elena Salda, che è alla guida dell’azienda.

"Non si tratta solo di astinenza da cibo, bevande (inclusa l'acqua) e rapporti sessuali ma anche da cattive azioni. Al termine di questo periodo di castità, riflessione e preghiera, i fedeli tradizionalmente festeggiano organizzando una abbondante colazione. Venerdì 12 aprile, dalle 10 alle 10.30, presso i gazebo situati tra gli stabilimenti di Cms, Cms1 e Cms2, le maestranze si ritroveranno per una merenda speciale a base di tè e biscotti arabi. Sarà un bel momento di condivisione interculturale", ha detto.

Un'azienda nel Modenese festeggerà la fine del Ramadan (foto di repertorio)

Fine Ramadan: quando

La fine del mese di astinenza islamico è il 10 aprile. Al termine di questo mese si è soliti festeggiare con una grande cena e festa che si chiama Eid al Fitr. Si tratta della celebrazione musulmana che segna ufficialmente la fine del Ramadan. La fine viene sancita dall’ora esatta in cui si avvista la Luna. Dopodiché è possibile interrompere il digiuno e festeggiare a tavola con amici e conoscenti.