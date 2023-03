Fiorano, nelle mense scolastiche menù anti-mafia con ’Libera Terra’

Il 21 marzo si celebra la 28° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e il Comune di Fiorano, insieme a CIRFOOD, ha deciso di aderire con "un gesto simbolico ma significativo". Così, presso le mense dei nidi e delle scuole del territorio verrà esposta una locandina al fine di promuovere l’iniziativa dedicata alla lotta contro le mafie e la criminalità organizzata. Inoltre, per l’occasione, nel menù giornaliero sarà utilizzata pasta prodotta da Libera Terra, la Cooperativa Sociale che da anni coltiva le terre confiscate alla criminalità. L’iniziativa intende sensibilizzare i giovani sul valore della legalità e del contrasto a tutte le mafie, quindi accendere un faro su questa importantissima battaglia. Il Comune e CIRFOOD si impegnano fattivamente per promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare i cittadini sui pericoli delle organizzazioni criminali. Secondo l’assessore alle politiche educativo-scolastiche Luca Busani "la refezione scolastica riveste un importante ruolo educativo, non solo dal punto di vista alimentare, ma più in generale di sani stili di vita e di educazione civica: in giornate come questa, possiamo insegnare ai nostri bimbi il valore di un comportamento etico del consumatore".