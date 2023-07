Fiori Group si espande in India

Fiori Group si insedia stabilmente in India, dove era arrivata attraverso una joint venture nel 2018, con la creazione di Fiori Concrete Machines India Pvt. Ltd., con sede a Chennai. Cogliendo la strategicità di questo paese del BRICS in forte espansione, che vanta un tasso di crescita del PIL medio del 6% annuo, con questa operazione l’azienda finalese, impegnata nella realizzazione di veicoli fuoristrada per la produzione di calcestruzzo e dumper per l’edilizia, consolida il proprio posizionamento in un paese che rappresenta uno dei mercati più ambiziosi nell’intero panorama mondiale. Di fatto, la nuova società si occuperà di produrre localmente i mixer autocaricanti, costituendosi come importante centro nevralgico per le attività del gruppo nel Subcontinente. Motivando la decisione, il Ceo di Fiori Group Mauro Pelliciari ha spiegato che "l’India rappresenta un mercato strategico per il gruppo, e con questa operazione intendiamo offrire maggiore vicinanza e supporto ai nostri clienti locali". Per raggiungere questo traguardo la società finalese è stata assistita da Octagona di Carpi, società specializzata nel supportare la crescita delle aziende italiane all’estero attraverso la fornitura di servizi di internazionalizzazione. Octagona ha gestito e coordinato l’intero processo di costituzione, dalla contrattualistica agli obblighi amministrativi richiesti dalla normativa indiana e continuerà ad assistere Fiori anche nelle sue fasi post-costituzione, attraverso un supporto operativo e legale specifico. "Siamo soddisfatti – ha dichiarato Alessandro Fichera (nella foto), Ceo di Octagona – di aver supportato un’importante realtà con un modello di business innovativo e ben definito. L’azienda ha centrato perfettamente l’obiettivo cogliendo l’opportunità India".

Alberto Greco