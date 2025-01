"Formigine è presidiata anche di notte"

"Quanto affermato dal consigliere Borrelli è inesatto e quanto richiesto si sta già ampiamente attuando". L’Assessore Andrea Corradini (nella foto) risponde al capogruppo di Fratelli d’Italia Borrelli, che aveva criticato la gestione della sicurezza sul territorio. Borrelli aveva dichiarato che, in caso di bisogno, dopo le 20 la polizia locale formiginese non risponde e il territorio comunale si ritrova così ‘scoperto’ nelle ore serali. "Dopo le 20 Formigine è terra di nessuno", ha scritto infatti il consigliere di Fratelli d’Italia, citando un episodio che ha visto una sua collega, cui era stato rotto il vetro dell’auto, cercare, infruttuosamente, di contattare la Polizia Locale dopo quell’ora.

"Per le emergenze, e tale non è da considerarsi la rottura di un finestrino dell’auto, che va denunciata ai Carabinieri, i cittadini devono chiamare il 112, mentre per le altre segnalazioni sono disponibili l’URP, l’app Comuni-chiamo, gli operatori di Polizia Locale. Il consigliere – scrive Corradini - afferma che "di sera la Polizia locale non è in servizio", circostanza tanto generica quanto infondata: è il caso di distinguere tra il personale al centralino e l’attività prestata sul territorio che, nei giorni appositamente individuati, è garantita dalla Polizia Locale dalle 17.30 alle 24 e dai Volontari della Sicurezza dalle 19 alle 21.30".

Quanto alle richieste di un presidio più puntuale, su cui Borrelli ha annunciato un’interrogazione, Corradini aggiunge che, "nel 2024 sono stati 1269 i controlli eseguiti per prevenire i furti nelle abitazioni, e 900 le segnalazioni gestite dal comando che ha anche dato nuovo slancio ai 21 gruppi di controllo di vicinato". Ed in questi giorni, ha concluso Corradini, "sono banditi i concorsi per l’assunzione di un Ispettore e di 3 operatori di Polizia Locale".