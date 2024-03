Francesco Sgarbi nominato delegato modenese del Coni

Il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi ha nominato Francesco Sgarbi nuovo delegato del CONI di Modena.

Sgarbi, 44 anni, è laureato in scienze motorie ed è docente di scienze motorie presso la scuola secondaria di primo grado dal 2008. Dal punto di vista sportivo è stato giocatore della pallamano Modena dal 1996 al 2016 ed attualmente è allenatore della stessa società (fin dal 1999) ma pure presidente della asd Scuola Pallamano Modena. Nel mondo della pallamano organizza i Giochi Sportivi Studenteschi di pallamano dal 2008. E’ stato anche preparatore atletico del Modena Hockey e del settore giovanile del Tennis Villa D’Oro e ha diverse competenze anche nel mondo dello sci.

"Ringrazio Francesco per la disponibilità – ha detto Andrea Dondi incontrandolo presso gli uffici del CONI regionale – Quello del delegato territoriale è un ruolo importante per il rapporto con tutte le istituzioni locali e con le società sportive. Siamo certi che attraverso di lui saremo capaci di andare sempre più incontro alle esigenze di una terra che vive di sport come quella di Modena".