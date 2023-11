Oggi i funerali di Marianna Bartolini a Pavullo. L’idea: una targa commemorativa al canile

Pavullo (Modena), 6 novembre 2023 – E’ un dolore senza fine quello che sta colpendo Pavullo per la tragica scomparsa di Marianna Bartolini, all’età di 42 anni. Centinaia sono stati i messaggi postati sui social in ricordo della grandissima volontaria, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti degli animali: "Era incapace di chiudere gli occhi, ad esempio, quando vedeva un cane lasciato al freddo in giardino – aveva raccontato il compagno Valerio Cabri –: a costo di rimanere lì tutta la notte, iniziava a suonare il campanello fino a quando non veniva considerata".

Ieri le compagne impegnate nell’associazione Piss & Love hanno affidato ad un post il proprio ricordo, unito al dolore: "Marianna – ha scritto Silvia Vandelli – è stata dagli albori una colonna portante e soprattutto costante di questa associazione, per cui si è spesa fino all’ultimo con la caparbietà e anche la ‘grinta’ che la contraddistinguevano. Come associazione, in tuo onore – è la parola che Silvia assicura a Marianna –, ci faremo carico dei tuoi amati più bisognosi disseminati per la penisola, promesso! Manchi già tantissimo, ma sarai per sempre tra noi". Ieri era emersa anche l’idea di intitolare il canile intercomunale di Corla di Niviano in onore di Marianna.

Sebbene non sia concesso per legge di intitolare luoghi a persone scomparse di recente, il sindaco Davide Venturelli ha fin da subito apprezzato l’idea: "Si potrebbe intanto apporre una targa commemorativa davanti al canile". Oggi alle 10 i funerali in San Bartolomeo.