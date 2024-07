"Grave sconfitta per il nostro territorio"

"La perdita della fiera Skipass a Modena è una grave sconfitta, ancor più se dovesse essere ripristinata in un’altra città". Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone è molto dispiaciuto di questa chiusura, che porterà conseguenze negative a tutto il settore turistico appenninico: "E’ sicuramente doloroso perdere la fiera Skipass che per 30 anni ci ha portato al centro del settore invernale italiano. Ha consentito a tutti gli operatori turistici di avere contatti a livello nazionale e internazionale, e una vetrina di primordine coi migliori atleti e tecnici del mondo. I ricordi migliori sono dei Nazionali e dei turisti scendere sulle piste innevate artificialmente, una grande promozione che dava poi i suoi frutti in montagna. Già negli ultimi anni occorreva però un rinnovamento al passo coi tempi, con investimenti per ritornare a primeggiare".

Così anche Andrea Dondi, presidente regionale Coni: "Un appuntamento storico, che prima del declino aveva vissuto grandi momenti di gloria – riavvolge il nastro – Negli anni d’oro, la città di Modena grazie a questo evento si trasformava nella capitale della neve e degli sport invernali".

"Una delle ultime vere e proprie fiere rimaste a Modena è saltata. L’assenza di un piano industriale serio – scrivono Platis e Giacobazzi (Fi) – e una visione d’insieme condivisa con gli enti locali modenesi porta a questa nuova chisura".

"Una grossa batosta – conferma Daniela Dondi (Fd’I) – che metterà in seria difficoltà la nostra città. Quando si inizierà a pensare al nostro territorio e al bene della gente anziché ai meri interessi personali?".

g. p.