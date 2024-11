I diritti dei bambini . Giochi, letture e laboratori per riflettere sull’infanzia

Giochi, letture e laboratori per bambini e famiglie, ma anche occasioni per riflettere e confrontarsi con la comunità sui temi dei diritti e della cittadinanza. Modena festeggia la Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre domani con un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai diritti sanciti dalla Convenzione approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989. Il calendario ’D come diritti’, messo a punto dal Settore Politiche educative in collaborazione con il sistema integrato 0/6, porterà nuove occasioni di gioco e incontro per bambini e famiglie in nidi, scuole dell’infanzia e servizi integrativi .

Le iniziative culmineranno appunto domani quando, in mattinata una trentina di bambini della scuola primaria, accompagnati dalle insegnanti e da rappresentanti di Unicef Modena, saranno accolti in Municipio dall'assessora alle Politiche educative. Nel pomeriggio ci sarà modo e spazio per affrontare il tema dei diritti dell'Infanzia anche nell'ambito del Consiglio comunale con un momento dedicato. Tante le iniziative per i bambini diffuse in diverse scuole e servizi educativi della città, mentre presso la sala conferenze di Memo è in programma alle 17 un incontro aperto a tutta la cittadinanza. La tavola rotonda 'Gioco, diritti e cittadinanza' porrà al centro della riflessione strumenti comunicativi e metodologici non convenzionali con cui parlare di diritti e cittadinanza ai bambini: dal fumetto alla didattica ludica. Tra gli ospiti dell'incontro il pedagogista Roberto Farnè, lo sceneggiatore di fumetti e autore di libri per ragazzi Stefano Ascari il ludomastro

Oggi dalle 17 alle 18 presso Nido e Scuola dell’infanzia Boccolari Boschetti (via Piccinini 20) la Cooperativa La Carovana propone ’Le mie mani in gioco’, attività ispirata all’articolo 31 della Convenzione sul diritto al gioco e lettura animata con l’ausilio del kamishibai del testo ’La mia mano’ di Fuad Aziz, a seguire laboratorio di collage, per bambini/e di 2-5 anni.