I pacchi sotto l’albero. Boom degli alimentari, bene libri e tecnologia

I generi alimentari sono stati tra gli acquisti preferiti dai modenesi a Natale, trainati soprattutto da pranzi e cene in casa. I prodotti tipici della tradizione locale, come tortellini, zampone, carni per il brodo e il bollito, formaggi e pesce, sono tra i più richiesti per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale. Seguono i dolci natalizi, come torrone, panettoni e pandori artigianali, immancabili per concludere un pranzo e/o un cenone in bellezza o come regalo.

Il settore dell’abbigliamento, ha visto un aumento delle vendite all’ultimo minuto soprattutto di maglioni, bene anche la vendita di scarpe, sciarpe, cappelli e accessori. E’ questo che emerge da un’indagine di Confesercenti sulle vendite Natalizie che sono rimaste stabili o in aumento. Il settore dell’elettronica ha visto performance positive, in particolare per l’acquisto di smartphone, prodotti rigenerati di marca Apple e Samsung, e piccoli elettrodomestici. Anche il mercato dei giocattoli ha mostrato segni di crescita, specialmente per i giochi di società e le costruzioni. Le vendite di profumi, in particolare quelli di nicchia, e di prodotti cosmetici, come trucchi e creme per il viso e il corpo, hanno visto un incremento. Anche il settore della gioielleria ha registrato risultati positivi, con particolare attenzione ai gioielli in oro. Sotto l’albero di Natale non è mancato un libro, che continua a essere un regalo molto apprezzato. L’indagine di Confesercenti ha incluso anche i bar e i ristoranti: i primi hanno visto un aumento delle colazioni, mentre i ristoranti hanno registrato un buon numero di prenotazioni per pranzi e cenoni. Anche se con un budget più ristretto rispetto all’anno precedente, non sono mancate le tradizionali cene aziendali.