Il bagno di folla in piazza: "Grazie per la vostra fiducia. Lavoreremo con lealtà"

L’ufficialità è arrivata ieri poco dopo le 20, ma nel centrosinistra modenese i festeggiamenti per la vittoria di Massimo Mezzetti alle elezioni amministrative erano già scattati da un paio d’ore. Già a metà pomerigigo infatti il divario tra l’ex assessore regionale alla cultura e i suoi inseguitori era parso netto, tanto che, per tutta la durata dello spoglio, il candidato sindaco del centrosinistra non è mai sceso sotto il 60% dei consensi. Quando ormai la vittoria era certa, verso le 19, Mezzetti ha rotto gli indugi e con la moglie Arianna ha raggiunto il comitato elettorale in Corso Vittorio Emanuele per seguire con amici e sostenitori l’ultima parte degli scrutini. Al suo arrivo, tra applausi, brindisi, strette di mano e abbracci, è stato accolto da un centinaio di sostenitori. "Questo risultato – le prime parole di Mezzetti – mi riempie di soddisfazione, ma anche di responsabilità. E’ una vittoria di tutta la squadra, e sono sicuro che l’atteggiamento sarà leale nel sostenere il programma che tutti insieme abbiamo sottoscritto. Voglio ringraziare chi mi ha votato ma anche chi si è recato alle urne senza sostenermi perché esercitare il proprio diritto di voto è importante". Incalzato dalle domande dei giornalisti, Mezzetti ha affermato di non aspettarsi un risultato così. "Sono sempre stato ottimista – ammette il neo-eletto – ma non mi attendevo una vittoria così ampia. Consentitemi, però, di affermare che, durante questi mesi, ho avuto avversari sempre leali. Credo che queste elezioni abbiano dimostrato che sia possibile fare politica con uno stile diverso. Mi sembra che i cittadini abbiano apprezzato il clima di rispetto reciproco che si è instaurato durante la campagna elettorale, oltre alla professionalità che tutti i candidati hanno mantenuto durante ogni confronto".

Per il futuro di Modena, il nuovo sindaco ha già le idee chiare. "Come sapete – chiarisce Mezzetti – negli ultimi mesi ho preso parte a più di 500 incontri e ho sempre trovato una città orgogliosa, ma consapevole dei propri problemi e volonterosa di affrontarli in modo costruttivo, insieme: è proprio questo lo stile che contraddistingue i modenesi. A Modena, i problemi ci sono – prosegue il neo-sindaco – ed è inutile negarlo. In primo luogo, dovremo parlare di sicurezza e sicurezze: non esiste, infatti, soltanto il tema dell’ordine pubblico, ma occorre occuparsi anche di sicurezze sociali come sanità, ambiente, gestione dei rifiuti e crescita culturale. A mio parere, le priorità per il futuro della città sono queste. Promettere l’impossibile non fa parte del mio stile, infatti, durante la campagna elettorale ho sempre parlato di progetti realizzabili: ora arriva il momento di rimboccarsi le maniche, mettersi al lavoro e mantenere ciò che si è garantito".

Un elogio anche alla coalizione, che durante la campagna elettorale, era stata criticata soprattutto per l’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. "Credo che le elezioni di Modena – commenta Mezzetti – abbiano dimostrato che, quando ci si confronta sui temi concreti che riguardano una città si possono costruire alleanze competitive, capaci di andare oltre le logiche dei singoli partiti. Oggi sono sicuro che l’atteggiamento di tutti gli alleati sarà leale nel sostenere il programma che tutti insieme abbiamo sottoscritto". Al termine delle dichiarazioni, Mezzetti si è lasciato andare a un commento più personale su questi ultimi giorni prima delle elezioni. "Anche se ho esperienza e sono in grado di controllare le mie emozioni – conclude Mezzetti – a ridosso dello spoglio, la tensione cresce. Sono molto contento di questi risultati, e avere ottenuto un numero molto alto di voti personali, che testimoniano grande fiducia nei miei confronti, mi rincuora. Ho trascorso questi ultimi giorni prima del voto con la mia famiglia, che ringrazio per avermi supportato durante tutta la campagna elettorale". La serata di festa per il centro sinistra modenese è proseguita in piazza Grande dove, a partire dalle 20.45, Mezzetti ha fatto il suo primo bagno di folla tra i cittadini insieme con l’amico di sempre Stefano Bonaccini e il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli.