’Il cielo fa da sfondo’ con Casadilego

Diventare grandi attraverso i linguaggi della danza, del teatro e della musica: alle 20.30 al Teatro Storchi appuntamento con la serata esclusiva ‘Il cielo fa da sfondo’. Sul palco la cantautrice vincitrice di X-Factor 2020 Casadilego, la coreografa e danzatrice Michela Lucenti con le allieve e gli allievi del corso di Alta Formazione della Scuola Iolanda Gazzerro e l’attrice e cantante Noemi Grasso insieme all’attore Flavio Pieralice. L’evento si compone di tre atti concatenati fra loro, immaginati come fossero le fasi di una eclissi: è la metafora cardine dell’intera serata, che rimanda a quel momento di oscuramento, tipico del periodo dell’adolescenza, per arrivare a scoprire la propria luce interiore e iniziare così a costruire la propria identità. Il primo atto è ‘Eclissi. Dal buio alla luce’, una performance che intreccia danza, parola e musica, con la regia di Michela Lucenti. A partire dal libro ‘Ogni giorno è un Dio’ della scrittrice Annie Dillard (Premio Pulitzer 1975), Lucenti e i suoi allievi raccontano di un’eclissi vissuta fra i monti dopo una lunga escursione. Segue il secondo atto, un reading in penombra: ‘Si vede meno sole e più cielo’, con Noemi Grasso e Flavio Pieralice. Le letture attraversano le varie fasi della scoperta di sé stessi, passando anche in questo caso dal testo di Annie Dillard ‘Ogni giorno è un Dio’. La serata si chiude con la voce straordinaria di Casadilego.