Il giallo di Modena. Morto con cintura al collo. Indagini per omicidio

E’ stato trovato morto sul pavimento: il corpo in posizione supina, disteso tra due sedie e una cintura stretta al collo. E’ mistero dietro alla morte di uno stimato psicoterapeuta di Modena, originario di Lecce. A distanza di 18 giorni dal ritrovamento della salma, infatti, ieri la procura di Modena ha dato notizia del rinvenimento del cadavere, avvenuto lo scorso 26 luglio del professor Raffaele Marangio, 78 anni. A dare l’allarme era stata la figlia dell’uomo, che vive a Roma al quale il professionista non rispondeva da due giorni. E ora la procura di Modena ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, diffondendo una sintetica nota 18 giorni dopo il ritrovamento, circostanza stigmatizzata da Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna, Aser e Associazione Stampa Modenese: "Le Procure, soprattutto in casi di evidente rilevanza pubblica, hanno il dovere di informare tempestivamente e in modo esaustivo". Al momento non si esclude alcuna ipotesi: non è stata ‘accantonata’ neppure quella del gesto volontario; si attendono infatti gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti tecnici irripetibili svolti nell’abitazione della vittima, sotto sequestro in via Enrico Stuffler, a Modena.

Il cadavere era in posizione supina e con una cintura stretta al collo ma pare che il decesso non sia avvenuto per strangolamento; bensì per asfissia. Ovviamente si scava sulla vita del professore e, in particolare, sulle frequentazioni recenti. Sulla vita privata, insomma seppur gli amici affermino che il pensionato era particolarmente riservato ma in questi giorni gli inquirenti hanno già sentito tantissimi conoscenti del pensionato. Quello che si sa è che nella vita dell’uomo c’erano progetti importanti: da circa tre anni aveva chiuso la scuola di formazione che gestiva nella sua abitazione ed era in procinto di trasferirsi a Roma, dalla figlia e dalla nipotina. Marangio era stato infatti responsabile della formazione di Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico e culturale dell’individuo e della comunità), che aveva fondato nel 1996 e aveva sede a casa sua. Laureato in Pedagogia a indirizzo psiologico nel 1973, dal 2008 era stato docente a contratto di Psicologia clinica al corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Modena.

Gli avvocati della famiglia di Marangio, Luca Brezigar e Domenico Ippolito spiegano: "La salma ancora non è stata liberata, siamo in attesa degli esiti dell’autopsia. Abbiamo nominato un nostro consulente affinché prenda parte alle operazioni peritali". Sotto choc l’amico e collega, dottor Franco Boldrini: "Era riuscito a vendere casa e stava organizzando il trascolo. I primi furgoni con i mobili erano già stati spediti – racconta –. Era contento di aver raggiunto quell’obiettivo: mai ci saremmo aspettati una cosa del genere". "Aveva dedicato la sua vita all’ascolto degli altri – affermano altri amici e colleghi –, era per molti una guida".