Il ritorno della Lambruscolonga. Un unico percorso ’elite’ dedicato ai vini ancestrali

Torna la Lambruscolonga, il tour eno-storico-gastronomico tra i sapori e le bellezze nei migliori locali del centro storico. Appuntamento venerdì dalle 18 alle 22. "Sono tantissimi quelli che negli anni passati hanno assaggiato il nostro Lambrusco", ha dichiarato Luca Bonacini, giornalista e collaboratore del Gambero Rosso. La degustazione dei vini lambruschi da parte di autorevoli personaggi ha permesso di portare Modena anche fuori dai confini. "Sono venuto in questa splendida città diverse volte negli anni, è il paese dei motori e direi che la benzina della Maserati è proprio il Lambrusco! E azzarderei: no Lambrusco, no party", ha affermato il presidente del Maserati Club of Japan Shinichi Ekko. Per i primi 50 iscritti è prevista un’ anteprima gratuita al PalaSciocolà il 31 ottobre con il bartender e sommelier Marco Ghidorzi con degustazioni di abbinamenti tra cioccolata e lambrusco. "I partecipanti avranno la possibilità di degustare i migliori vini del territorio per poi concludere con una coccola a base di cioccolato, grazie al contributo di Sciocolà, il festival del cioccolato, partner ufficiale storico della Lambruscolonga", ha informato Valentina Reggiani. Un’occasione sensoriale e gustativa nelle 7 tappe previste tra Lambruschi di merito e ottimi stuzzichini preparati dagli chef. "Confesercenti collabora e cerca di dare il meglio sul territorio per quanto riguarda la ristorazione e le degustazioni", ha sostenuto il presidente Mauro Rossi. L’evento propone anche un percorso analcolico per i ragazzi e per chi guida. "Un appuntamento che valorizza il centro e quel saper fare caratteristico dei nostri territori, soprattutto quando si parla di enoganostronomia", ha assicurato l’assessore Andrea Bortolamasi. "Per la prima volta, dopo 21 edizioni, questa sarà dedicata ai vini più ricercati del territorio, un percorso esclusivo ed unico", ha detto Alessio Bardelli, organizzatore Lambruscolonga.

Gilda Cacciapuoti