In questura due nuovi commissari

Sono operativi due nuovi funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla questura di Modena, i commissari Grazia Russo e Giovambattista Genovesi. Entrambi vincitori del concorso per 140 commissari della Polizia di Stato hanno frequentato il 112° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, durante il quale hanno conseguito alla Sapienza anche il master universitario di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza. Russo, 30enne, originaria di Catania, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di quella provincia; Genovesi, classe 1996, originario di Reggio Calabria, si è laureato in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma e ha conseguito l’abilitazione forense presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.