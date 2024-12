Incendio in abitazione a Modena, quattro persone si rifugiano sui balconi: salvati

Modena, 1 dicembre 2024 – Questa mattina, poco dopo le 7, è scoppiato un incendio in una abitazione di via Mantova. Una cucina di un appartamento al primo piano era completamente avvolta dalle fiamme, c’era il fumo che invadeva l'edificio: sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno portato in salvo quattro persone, bloccate dalle fiamme e dal fumo, che avevano trovato rifugio sui balconi. Due persone sono state affidate ai sanitari del 118 e condotte in ospedale per accertamenti da intossicazione lieve.

Il rogo, a quanto appreso, è stato domato in poco tempo: la cucina è andata completamente distrutta ma è stata evitata la propagazione delle fiamme al resto dell'alloggio, risultato non fruibile per i fumi dell'incendio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco è intervenuto personale della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso.