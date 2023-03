Karate per sfuggire all’arresto: assolto

Era accusato di una tentata rapina avvenuta alla Coop di Sassuolo nel 2020. Ieri la pubblica accusa aveva chiesto due anni di carcere per il giovane magrebino ma il giudice lo ha assolto stabilendo il non luogo a procedere per le lesioni procurare alla guardia giurata. Il giovane marocchino, difeso dall’avvocato Roberto Ghini aveva agito all’epoca insieme ad un complice. Secondo le accuse i due erano entrati per rubare alcolici. Ad effettuare materialmente il furto, però, era stato il complice mentre l’imputato, che lo attendeva all’esterno delle casse, per sottrarsi alla cattura da parte della guardia giurata, aveva improvvisato mosse di karate.