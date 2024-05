La festa dell’inclusione: "Regaliamo un sorriso ai bambini in difficoltà"

Togo - Joy of life fa il bis e torna all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale al Parco Novi Sad. "Finalmente anche quest’anno proponiamo Togo un evento che ha lo scopo di regalare un sorriso a bambini e ragazzi in difficoltà", ha dichiarato Angelo Fuggiano, ideatore e organizzatore dell’evento. La Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo ha presentato quest’anno un disegno di legge per il riconoscimento dell’utilità della moto terapia per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione e per contribuire al percorso riabilitativo di bambini e ragazzi in difficoltà. "L’importanza di questo evento è in primis quello di creare una rete tra istituzioni e associazioni che in ambito territoriale si occupano di cultura della disabilità e che favoriscono l’ inclusione. Modena è particolarmente sensibili alla cultura della disabilità e questa manifestazione, ancora una volta, sottolinea come la diversità sia una ricchezza di cui dobbiamo trarre beneficio", ha affermato Giacomo Guaraldi, delegato del Rettore alla disabilità e ai Dsa dell’Università modenese. Testimonianze dal vivo di visitatori, universitari, insegnanti e addetti ai lavori. "Si tratta di grande iniziativa, sono qui con la scuola insieme ai nostri ragazzi disabili. E’ uno splendido evento, non lo conoscevo e lo sto scoprendo ora, lo spettacolo è suggestivo e meritevole, sono felice e curiosa di vedere cosa proporranno ai nostri ragazzi", ha riferito Giulia Fabiano, insegnante di inglese. Il brivido della velocità, tanti sorrisi e la bellezza dello sport sono i protagonisti dell’evento con i rider in sella alle loro moto con bambini e ragazzi disabili. Sono qui perché ho avuto un figlio ricoverato per diverso tempo in ospedale, trovo che questo tipo di iniziative siano veramente importanti, sia a livello di inclusione e sia per le persone disabili", dice Sabrina De Luigi. E Luca Camatti aggiunge: "È una bellissima iniziativa, per tutti ma soprattutto per bambini e ragazzi disabili che hanno l’occasione di divertirsi, sperimentare cose nuove e vedere anche persone diverse". Tre le giornate di intrattenimento, inclusività, solidarietà, musica e spettacolo. "Conosco questa iniziativa e alcune delle persone che ne fanno parte perché praticavo Motocross da ragazzo. Finalmente Modena ha realizzato, per la seconda volta, una manifestazione utile per i ragazzi con difficoltà ma non solo, un evento rivolto a tutti e per tutti", ha raccontato Gianni Gibellini, meccanico e venditore di moto. Presenti anche i volontari di Fanep esperti di Pet Therapy con cinque levrieri salvati dai maltrattamenti.

Gilda Cacciapuoti