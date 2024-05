La lista civica di Negrini: "Con noi chi è stanco dei vecchi apparati"

C’è anche la lista personale del candidato del centro destra Luca Negrini, formata da persone della società civile, che in molti casi sono alla prima esperienza in politica. Ieri la presentazione ufficiale nella sede di piazza XX Settembre.

"Ed è giusto che qualcuno sia privo di esperienza politica – ha detto a questo proposito Luca Negrini – perché questa lista civica nasce anche per chi è stanco degli apparati politici, ma soprattutto è stanco di vedere sempre lo stesso partito al governo della città. Chi è dalla parte del cambiamento, da noi è sempre ben accetto. Ed è nostra intenzione – ha aggiunto Negrini – intercettare tutti quelli che sono ancora indecisi, magari perché ormai da tempo non vanno più a votare. Mi riferisco per esempio ai giovani, una catoegria a cui noi vogliamo parlare. Io ho 33 anni, ma in lista abbiamo anche unragazzo che ne ha 25: cercheremo di capire quali sono le loro esigenze, cercheremo di dare loro maggior sicurezza in città. Sappiamo che in Italia ci sono gli elettori di centro che sono spesso indecisi. Bene, quelli li consideriamo già dalla nostra parte, non a caso il nostro è uno schieramento di centro destra. E per me è un piacere essere supportato da un lista civica che va ad aggiungersi a quelle di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, perché anch’io ho cominciato in uno schieramento della società civile nel 2019, e lo considero un valore aggiunto".

Capolista è Sergio Celloni, veterano della politica in passato, già consigliere comunale per diverse legislature: "Rappresenterò gli imprenditori, una categoria che in questi anni è sempre stata penalizzata da questa amministrazione. A Modena si sa che si lavora solamente se si sta in una determinata parte politica. A questa situazione noi diciamo no, ci batteremo per portare avanti la cultura del lavoro".

"In questa lista ha un peso anche la componente femminile – ha detto Grazia Ruini – vogliamo portare qualità come la concretezza e la sensibilità, che sono tipiche delle donne, perché siamo sicure che possano arricchire il nostro programma".

"Modena è tra le poche città che non ha mai cambiato amministrazione – ha aggiunto Andrea Mazzi – pensiamo sia giunta l’ora di dare discontinuità a questa amministrazione. Sarebbe un’opportunità anche per il centro sinistra, ormai troppo legato a logiche di apparato che non fanno il bene di chi amministra".

"I giovani come me – ha detto poi Fabrizio Gualdi – in questa città sono in difficoltà, si sentono abbandonati. Cercheremo di avere per loro un occhio di riguardo".

Questi i nomi dei candidati di "Lista civica Luca Negrini sindaco": Sergio Celloni, Flaviana Barbieri, Mariadora Bungaro, Daniel De Rosa, Katia Di Eleuterio, Alessandro Dotti, Massimo Fiorini, Enrico Giorgione, Fabrizio Gualdi, Stefano Lanozzi, Massimo Marchesi, Andrea Mazzi, Luciano Morani, Massimo Orlandi, Gianluca Pedrazzi, Patrizia Piccagliani, Grazia Ruini, Tiziana Todaro, Stefano Selmi, Paola Sighinolfi ed Elisa Valli.