L’allegro blitz dei clown . Abbracci agli studenti per allentare la tensione

La tensione che accompagna l’esame di maturità si scioglie in un abbraccio al Liceo Sigonio di Modena. Poco prima delle 8 di ieri mattina, infatti, gli studenti che si apprestavano a svolgere la prima prova d’esame hanno trovato i clown di Vip Modena ad attenderli nel cortile della scuola per dispensare abbracci e parole di conforto.

Un luogo insolito per il gruppo di clown di corsia di Vip – Viviamo in Positivo – Modena, che operano prevalentemente nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa, e che per il secondo anno consecutivo sono tornati al Sigonio.

Per gli studenti, un momento di spensieratezza particolarmente apprezzato prima di riprendere la concentrazione e immergersi nelle tracce del tema di italiano.

"Prestiamo il nostro servizio in tutti i luoghi in cui si possano riscontrare situazioni di disagio e sofferenza – sottolinea Gabriella Corazza, presidente dell’associazione, in arte ‘Claun Mayò’ –. Oggi, ovviamente, non c’è un vero e proprio disagio, ma siamo qui per portare un abbraccio ai ragazzi, ai docenti, al personale scolastico, e a chiunque ne senta il bisogno.

L’iniziativa è nata lo scorso anno grazie a una nostra socia che, al tempo, vedeva la tensione del figlio impegnato con la maturità. I ragazzi non sono tutti uguali: c’è chi apprezza molto gli abbracci e chi, comprensibilmente, preferisce non essere toccato.

Non forziamo nessuno, naturalmente: siamo semplicemente qui con un sorriso per offrire un attimo di leggerezza in un momento di grande tensione".

Dopo il successo dell’iniziativa dell’anno scorso è stata proprio la dirigente del Sigonio, Cristina Mirabella, a riproporre l’iniziativa all’associazione di volontari.

"Come lo scorso anno – spiega la preside – abbiamo voluto ripetere l’esperienza dei clown e del regalo di un abbraccio prima dell’inizio della prova scritta: un gesto simbolico di distensione, incoraggiamento e conforto.

È un modo semplice, ma profondo, per dire ai nostri studenti che non sono soli e che la scuola è accanto a loro anche nei momenti più delicati.

Il Liceo Sigonio crede fermamente nel valore educativo e umano di iniziative come questa: il benessere psicofisico degli studenti è parte integrante del percorso formativo. Il Sigonio mette al centro la persona, non solo lo studente, e lo fa anche attraverso piccoli gesti che parlano di accoglienza, ascolto e cura. In un momento di tensione come la maturità, offrire un sorriso, un abbraccio, una parola gentile significa anche ricordare che l’educazione passa attraverso la relazione e l’umanità".