Lavori alla struttura di via Magenta: 60 nuovi ingressi per i lattanti

Sono in corso i lavori per il nuovo nido di via Magenta, finanziato con risorse Pnrr, che dall’anno educativo 2026/2027 offrirà 60 nuovi posti. Mentre, dopo l’aumento di posti per lattanti, lo scorso anno ai nidi Barchetta e Villaggio Giardino, già da settembre aprirà un’ulteriore sezione per i piccoli dai 3 mesi di età. Oltre a credere nel valore educativo del nido, intendiamo infatti rafforzare i servizi rispondendo alle richieste delle famiglie. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto registrare un più 150 posti nido tra comunali e convenzionati. In tutto, oggi disponiamo di 2.208 posti: 1.600 tra pubblici e convenzionati, 538 nei privati e altri 70 creati nel 2024 nelle Fism con la riconversione di posti di scuola d’infanzia. Modena ha da tempo un centro unico per le iscrizioni, gestito dall’Ufficio Ammissioni del Comune che raccoglie le domande per nidi e infanzia del sistema integrato (comunali, di Fondazione Cresciamo, in appalto, convenzionati, Fism e statali) con l’obiettivo di garantire un’omogenea distribuzione degli accessi anche con attenzione all’inserimento dei bambini con disabilità. Nel rispetto delle scadenze fissate dalla circolare ministeriale che quest’anno ha fatto slittare il periodo di apertura delle iscrizioni (21 gennaio-10 febbraio) come ha ricordato Venturelli, la pubblicazione delle graduatorie è prevista per la prima metà di aprile. Il procedimento del bando prevede infatti un controllo accurato delle domande, un periodo in cui è possibile fare variazioni e il controllo del rispetto ai requisiti dichiarati. Il bando per l’ammissione ai nidi aprirà presumibilmente a metà marzo, con pubblicazione delle graduatorie prevista per metà giugno.