Le illustrazioni di Neri e Uncini in mostra

Verrà inaugurata domani presso Bensone, in via Livizzani 9, la mostra con le opere di Giulia Neri e Andrea Ucini, illustratori italiani di respiro internazionale. "Lei esplora l’intimità, i legami, la parola che vibra sotto pelle – viene spiegato -. Lui racconta il pensiero, la complessità, l’equilibrio tra forma e concetto. Sarà un incontro di sguardi diversi ma dialoganti, in uno spazio che abbiamo voluto trasformare in un piccolo rifugio per l’immaginazione. Giulia Neri ha realizzato diverse copertine per editori italiani e internazionali: fra i più recenti, la copertina del magazine "Review" in occasione della liberazione di Cecilia Sala. Nei lavori di Giulia Neri convivono psicologia e poesia, silenzio e simbolo, gesto e concetto: "Le sue immagini parlano sottovoce, ma toccano corde profonde – aggiungono da Bensone -. Raccontano emozioni nascoste, pensieri che spesso non trovano parole.concetto. Il suo stile è essenziale ma profondamente evocativo: linee sottili, colori rarefatti e spazi vuoti che diventano parte del racconto. Una narrazione fatta di piccoli indizi visivi che accendono grandi domande". Andrea Ucini è una delle firme più riconoscibili dell’illustrazione concettuale contemporanea: lavora con testate come The Guardian, The New York Times, Internazionale "e le sue immagini – osservano - sono come aforismi visivi. Ogni illustrazione è una riflessione sospesa, una metafora visiva, un’idea che prende corpo in punta di penna". La mostra dei lavori di Giulia Neri (in basso) e Andrea Ucini (in alto) resterà allestita fino al 14 giugno.

