Lega: "Stop ai tagli alla sanità, così si torna indietro"

"La montagna non può essere trattata come un peso da tagliare. La soppressione del Medical Emergency Team a Fanano e la riorganizzazione annunciata dall’Ausl di Modena rischiano di mettere a serio repentaglio la salute dei cittadini del Frignano". Lo dice il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza che ha depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta de Pascale se intenda intervenire per fermare quello che si profila come un vero e proprio arretramento del servizio sanitario nelle aree montane. A fargli eco è Stefano Marchetti di Pievepelago, segretario della sezione Lega Alta Montagna: "Come Lega ci stiamo muovendo su tutti i livelli. Oltre all’interrogazione in Regione, anche il consigliere comunale leghista di Montecreto Maurizio Cadegiani ha depositato un’interrogazione all’Unione Comuni del Frignano, ponendo ai sindaci questioni puntuali e argomentazioni tecniche sul provvedimento". "È ferma intenzione della Lega - preannunciano Fiazza e Marchetti - attivarsi affinché la questione approdi al ministero della Salute, chiedendo venga verificato il rispetto e l’adempienza ai decreti legislativi nazionali attualmente in vigore in materia di servizio di emergenza-urgenza".